«دي بي ورلد» تستثمر 9.17 مليارات درهم في الخدمات اللوجستية

تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار (9.17 مليارات درهم) خلال عام 2025، لتوسيع شبكتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال إطلاق مشروعات بنية تحتية كبرى في الهند وإفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا، استجابة للطلب المتزايد على حلول سلاسل التوريد المتكاملة والمرنة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المشروعات الأربعة الكبرى تمتد عبر أربع قارات، لتعزيز القدرات الشاملة لدى «موانئ دبي العالمية»، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة موانئها العالمية بشكل كبير، ما يعزز دور الشركة الرئيس في تمكين تدفق التجارة العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «التجارة العالمية تشهد تطورات متسارعة، وتأتي استثمارات المجموعة القوية للإسهام في رسم ملامح المستقبل»، مشيراً إلى أن الالتزام باستثمار 2.5 مليار دولار يعكس الثقة بنمو التجارة على المدى البعيد، وعزم المجموعة الراسخ على إنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية الترابط العالمي.

وأضاف أن حلول سلاسل التوريد التي تقدمها المجموعة بتنوّعها ونطاقها الواسع، بالتوازي مع تركيزها المستمر على إنشاء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات، تساعد متعامليها في الحفاظ على قدراتهم التنافسية، وتدعم الاقتصادات المحلية، وتُمكّن الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضح بن سليم أنه في هذا الإطار بدأت الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة، بقيمة 510 ملايين دولار، في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضمّ رصيفاً بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، لافتاً إلى أن هذه المحطة ستربط المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية، عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية.

وذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تواصل تطوير ميناء أعماق جديد في بنانا في الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المنشأة الواقعة على الساحل الأطلسي 450 ألف حاوية نمطية من قياس 20 قدماً، ومن المقرر أن تسهم في تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والكلفة للتجارة الوطنية، من خلال جذب مزيد من السفن الكبيرة المقبلة مباشرة من آسيا وأوروبا.

وقال بن سليم إنه في الساحل الغربي لإفريقيا، تتواصل الأعمال الإنشائية في ميناء نديان الجديد في السنغال البالغة طاقته الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية، فيما يتم ضخ استثمار أولي بقيمة 830 مليون دولار في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي.

ولفت إلى أنه في ميناء «بوسورخا» في الإكوادور، أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية مشروعاً لتوسعة الرصيف بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يتيح له استقبال سفينتين من فئة «باناماكس بوست» في آن واحد.

وأضاف أن المجموعة تستثمر مليار دولار في مركز لندن غيتواي اللوجستي، لبناء رصيفي شحن جديدين، ومحطة سكك حديدية ثانية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا التوسع في توفير 400 فرصة عمل جديدة، ودعم دور المملكة المتحدة المتنامي كبوابة تجارية عالمية، ليصبح الميناء أكبر محطة لمناولة الحاويات في البلاد، بحلول نهاية العقد الجاري.