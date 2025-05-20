دبي تستقبل 7.15 ملايين سائح دولي في 4 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 7.15 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 6.68 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 7%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة بين يناير وأبريل 2025، ومسجلة نحو 1.6 مليون سائح دولي، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنحو 16%، مسجلة نحو 1.17 مليون سائح.

وحلّت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل وصل إلى أكثر من مليون سائح دولي، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 14% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين، مسجلة أيضاً أكثر من مليون سائح دولي، ونسبة بلغت 11% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل 821 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة 626 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 497 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 278 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، وبمعدل 111 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أبريل 2025، أكثر من 153.5 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل نحو 151.8 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة بنهاية أبريل 2024.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 83.5%، خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين، مقابل 81.4% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 54.1 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.8 ألف غرفة فندقية ضمن 198 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 26.2 ألف غرفة ضمن 187 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية أبريل الماضي، 3.84 ليالٍ فندقية، مقابل 3.81 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 15.29 ملايين ليلة مقابل نحو 14.70 ملايين ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

السعر اليومي

وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 657 درهماً خلال نهاية أبريل 2025، مقابل 627 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 5%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 548 درهماً بنهاية أبريل 2025، مقابل 511 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغ نسبته نحو 7%.