اتفاقية لتعزيز الأمن الغذائي العضوي بين «اكتفاء» و«معكرونة الإمارات»

وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، اتفاقية تعاون مع «مصنع معكرونة الإمارات»، ضمن مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2025».

وبموجب الاتفاقية، التي وقّعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، ورئيس مجلس إدارة «مصنع معكرونة الإمارات»، أحمد سعيد باليوحة، يقوم المصنع بتصنيع معكرونة «سبع سنابل» العضوية بأنواعها كافة، التي تُنتج من قمح مزرعة مليحة الذي تصل نسبة البروتين فيه إلى 19.3% وهي النسبة الأعلى عالمياً، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة، ما يضمن توفير منتجات «اكتفاء» الصحية عالية الجودة، ويتيح توسيع محفظة منتجات «سبع سنابل» في الإمارات، بما يتماشى مع منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي والمستدام، ودعم جهود «اصنع في الإمارات» لتوسيع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في القطاعات الغذائية الحيوية.

وأكد الطنيجي التزام «اكتفاء» بتطوير شراكتها مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بتوسيع محفظة منتجاتها العضوية والآمنة لشرائح المجتمع كافة.

من جانبه، أكد باليوحة التزام «مصنع معكرونة الإمارات» منذ تأسيسه بتقديم منتجات ذات جودة عالية تُلبي المعايير العالمية، وتعكس تطلعات المستهلك في دولة الإمارات والمنطقة، معرباً عن اعتزازه بدعم التصنيع المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي العضوي بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد دائري ومستدام.