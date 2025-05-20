«أدنوك»: شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بـ 78 مليار درهم

قال رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنوك، الدكتور صالح الهاشمي، إن «(أدنوك) قامت بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في الإمارات بقيمة 78 مليار درهم، حتى اليوم، بعد أن تم تخصيص 90 مليار درهم لهذا الغرض حتى عام 2030»، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توقيع عقود هذه المشتريات، ويتم الشراء بالفعل من المصانع المحلية.

وأوضح الهاشمي، في تصريحات صحافية على هامش «اصنع في الإمارات»، أن «أدنوك» لديها سلسلة إمداد كبيرة في عملياتها المختلفة، ونوه إلى أنه تم توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة بوساطة هذا البرنامج في القطاع الصناعي، بخلاف الذين تم توظيفهم من جنسيات أخرى.