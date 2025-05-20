استراتيجية أبوظبي الصناعية ترفع عدد المصانع في الإمارة 19.4%

أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في عام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في عام 2022 إلى 1104 منشآت في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.

وقال خلال جلسة حوارية، في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكّن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.

وأضاف أن الدائرة تعمل، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.