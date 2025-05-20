«دبي القابضة» ترفع حجم الطرح لـ «مساكن دبي ريت»

أعلنت «دبي القابضة»، من خلال شركتها التابعة «دي إتش إيه إم» المملوكة بالكامل لإدارة صناديق الاستثمار العقاري «مدير الصندوق»، أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، تمت زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، إلى 1.950 مليار سهم بدلاً من 1.625 مليار سهم، ما يمثل طرح 15% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقاً البالغة 12.5%.

وقامت «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري بممارسة حقها في زيادة حجم الطرح، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح. وعند إدراج الصندوق في سوق دبي المالي، ستحتفظ شركة «دي إتش إيه إم» للاستثمارات، وهي شركة تابعة لـ«دبي القابضة»، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 85% من رأس المال المصدر للوحدات.

وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم (568 مليون دولار أميركي)، و2145 مليار درهم (584 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار).

ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز «DUBAIRESI».