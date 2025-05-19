40 ألف سيارة «تسلا» في شوارع الإمارات

نشر حساب شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية فرع أوروبا والشرق الأوسط، تدوينة يحتفي فيها بوصول عدد سيارات الشركة في الإمارات إلى أكثر من 40 ألف سيارة تسير في شوارع الإمارات.

وافتتحت شركة تسلا أول فرع لها في الإمارات في دبي عام 2017. كان هذا الفرع عبارة عن متجر لبيع التجزئة ومركز خدمة، ويقع في شارع الشيخ زايد مقابل برج خليفة.

وأعلنت تسلا عن وصولها إلى كل من الإمارات والأردن في وقت سابق من العام نفسه، ودعت عملائها لزيارة استوديو التصميم على الإنترنت أو من خلال الكشك في دبي مول.