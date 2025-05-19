شراكة بين "دبي المالي العالمي" و"مؤتمر سوق الأسهم الدولية"

وقع مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية شراكة مع مؤتمر سوق الأسهم الدولية الخاصة IPEM، المتخصص في قطاع رأس المال الخاص، وذلك على هامش فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية.

تُسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة المركز وجهةً عالميةً لاستثمارات رأس المال طويلة الأجل . يعتبر مؤتمر سوق الأسهم الدولية الخاصة الملتقى الأبرز لقادة الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الذين يُسهمون في تشكيل مستقبل أسواق الأسهم الخاصة.

تنصّ اتفاقية الشراكة الجديدة على استضافة هذا الحدث في دبي استكمالاً لفعالياته نصف السنوية التي تُقام في فرنسا.

تهدف النسخة المقبلة لمؤتمر سوق الأسهم الدولية الخاصة التي تعقد في دبي ديسمبر المقبل،إلى تقديم تجربة تفاعلية غامرة تُتيح للحضور اكتساب رؤى جديدة، وبناء علاقات استراتيجية، والتفاعل مع المجتمع الأوسع لقطاع الأسهم الخاصة.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه منظومة عالمية المستوى لأسواق الأسهم الخاصة.

ووفقاً لأحدث تصنيفات مؤشر المراكز المالية العالمية، احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً، وتُصنّف كواحدة من ثماني مدن عالمية رائدة تتمتع بقدرات مالية "واسعة وعميقة" في جميع مجالات القطاع المالي، إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن الشراكة مع مؤتمر سوق الأسهم الدولية الخاصة تسهم في تعزيز مكانة دبي والمركز المالي وجهة عالمية رائدة لاستثمارات رأس المال طويلة الأجل وتتماشى مع رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية في العالم.

من جانبه، قال أنطوان كولسون، الرئيس التنفيذي لمؤتمر سوق الأسهم الدولية الخاصة إن دبي تعد مركزاً عالمياً لرأس المال التحولي، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة مؤتمرنا مستقبلاً والذي سيجمع تحت مظلته أبرز الشركاء المحدودين والداعمين للابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، وغيرها ولا تقتصر غاية رأس المال الخاص على الأداء فحسب، وإنما يسهم أيضا في إحداث تحولات إيجابية.

وتمهيداً لانعقاده في دبي ديسمبر المقبل، نظم مؤتمر سوق الأسهم الدولية الخاصة زيارة تعريفية لممثلين عن قطاع رأس المال الخاص العالمي إلى قمة دبي للتكنولوجيا المالية والذين شاركوا في فعالية خاصة لهذه المناسبة.

وناقش المستثمرون والشركات الداعمة لمنظومة الأسواق الخاصة، سُبل تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر هذه الأسواق، ودور الابتكار والتكنولوجيا في نمو استثمارات رأس المال الخاص، والبيئة الاستثمارية المتغيرة، فضلاً عن المكانة المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع.