مكتوم بن محمد: الصين شريك أساسي في صنع مستقبل تنموي مستدام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تشانغ بيمينغ، سفير الصين لدى الدولة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "استقبلت سعادة تشانغ بيمينغ، سفير الصين لدى الدولة، وتبادلنا الرؤى حول تعزيز التعاون البنّاء بين بلدينا".

وتابع سموه قائلا: "الصين شريك أساسي في صنع مستقبل تنموي مستدام، وسوف نواصل بناء جسور التعاون لما فيه صالح شعوبنا والمنطقة والعالم".