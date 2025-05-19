دبي تستعرض منظومتها الصناعية بـ «اصنع في الإمارات»

تنطلق في أبوظبي، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، التي تستمر حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 700 شركة، ونخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين، مع توقعات استقطاب أكثر من 30 ألف زائر.

وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن مشاركتها في المنتدى، لتسلط الضوء على برامج التصدير، وقصص النجاح، والممكنات الرئيسة الداعمة لرؤية دبي الرامية إلى جعل الإمارة مركزاً صناعياً عالمياً في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويأتي جناح دبي كمنصة محورية تجمع الجهات الرئيسة التي تسهم في تمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب.

وأوضحت «الاقتصاد والسياحة» أن قطاع التصنيع في دبي يلعب دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية الاقتصادية بالإمارة، مدعوماً بمجموعة مبادرات حكومية ترمي إلى تحسين التنافسية العالمية، وضمان النمو المستدام في القطاع، لافتة إلى أن دبي نجحت في استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع في إطار الاستراتيجية الصناعية التي تمنح الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة، وتهدف إلى تطوير القدرات المحلية لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 28.3 مليار درهم.

نمو متسارع

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «يشهد قطاع التصنيع في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بأسس قوية للنمو الصناعي المستدام، وبنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية مرنة وذكية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية».

وأرجع البدري هذه الإنجازات إلى رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت أهدافاً طموحة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وأسّست نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص. وقال: «تقدم دبي اليوم بيئة مثالية تُمكّن المصنّعين من الابتكار، وتوسيع أعمالهم، والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة».

وأضاف: «تعكس مشاركتنا في منتدى (اصنع في الإمارات) التزام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بدعم استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي. كما تعزز مساعينا للوصول إلى المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وبما ينسجم مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في دبي».

وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على المشهد الصناعي المتكامل في الإمارة، والذي يتيح للمصنّعين الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم الأعمال والتصدير.

ويسهم المصنّعون الذين يتخذون من دبي مقراً لهم في توفير السلع الحيوية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب تصدير المنتجات إلى أكثر من 130 دولة، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تتيح الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو العالية.

مشاريع استثمار

وبحسب «الاقتصاد والسياحة»، فقد استقطبت الإمارة في عام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2% على عام 2023، وهي أعلى قيمة مسجلة في الإمارة على الإطلاق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد.

وحققت دبي رقماً قياسياً في استقبال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، التي بلغ عددها 1117 مشروعاً، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها والبالغ عددها 1826 مشروعاً، التي وفرت 58 ألفاً و680 فرصة عمل.

واستمر قطاع التصنيع في اكتساب الزخم من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت قيمتها إلى 5.767 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.571.4 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 2.411 مليار درهم (657.1 مليون دولار) في عام 2023. ويؤكد أداء دبي القوي ازدهار بيئة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى والتنظيمات الداعمة للأعمال.