12 جهة حكومية وخاصة ضمن جناح دبي في «جيتكس أوروبا»

أعلنت دبي الرقمية عن مشاركة دبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، و«شركة كون الدولية»، ويُقام في العاصمة الألمانية برلين من 21 إلى 23 مايو الجاري.

ويشارك ضمن جناح دبي 12 جهة حكومية وخاصة، تضم إلى جانب دبي الرقمية كلاً من شرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والدفاع المدني - دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل ومركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى شركتَي «إي آند»، و«إماراتك» كراعيين بلاتينيين، وتشرف دبي الرقمية على تنظيم «جناح دبي» في هذا الحدث العالمي، بهدف تسليط الضوء على إنجازات دبي في المجال الرقمي.

وقال المدير العام لدبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «أكدت قيادتنا الرشيدة مراراً أن تجربة دبي ملك للعالم، ونحن سعداء بعرض إنجازاتنا في (جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025) للاستفادة منها والبناء عليها في أماكن أخرى من العالم، ونحن نرى في (جيتكس أوروبا) منصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجالات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ولدى دبي تجربة مهمة وملهمة في هذا المجال ستسلّط الضوء عليها من خلال باقة من المنتجات والمبادرات التي ستكون ضمن جناح دبي في هذا الحدث العالمي الكبير».

وتابع المنصوري: «نولي أهمية استثنائية للشراكات العالمية ونعتبرها جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لتسهيل حياة الناس والأعمال وتحقيق رؤيتنا برقمنة الحياة في دبي، ونرى في (جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025) إحدى الفرص الاستراتيجية للتواصل مع شركاء محتملين في المجالات ذات الصلة».

وأعرب المنصوري عن ثقته بأن الجهات المشاركة ضمن جناح دبي ضمن «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025» ستقدم صورة حية عن مدى التقدم في استخدام وتسخير التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.

وتعرض دبي الرقمية مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة ضمن «جناح دبي» من أهمها «لوحة دبي» وهي لوحة واحدة للمدينة، تعطي متخذي القرار نظرة شاملة حول بيانات ومؤشرات آنية ولحظية للإمارة بـ360 درجة.

ومن المنتجات كذلك «مرصد دبي»، وهو عبارة عن منصة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر.

وسيتم كذلك عرض مبادرة «دبي فال» وهي لوحة بينات تفاعلية تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي وخدماتها، من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ودراسة مشاعر المجتمع في دبي من منظور متعدد الأبعاد. كما سيتم عرض تطبيق «الموظف الذكي»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويضم أكثر من 62 خدمة رئيسة و200 خدمة فرعية ويخدم أكثر من 76 جهة حكومية ونحو 76 ألف موظف.

كما سيتم عرض تطبيق «دبي الآن» للخدمات الحكومية الموحدة في دبي، والذي يقدم أكثر من 320 خدمة ذكية من أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

ومن العناوين المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها في «جناح دبي»، الهوية الرقمية التي تعد أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار فـي دولة الإمارات. وقد فاق عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر تطبيق الهوية الرقمية 358 جهة، منها 60 جهة اتحادية و173 جهة حكومية محلية و125 جهة خاصة، وتقـدم أكثر من 15 ألف خدمة.

وفد رسمي.. وشركات ناشئة

تترأس وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، وفداً من دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات «جيتكس أوروبا».

ويضم وفد الدولة 38 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، وأكثر من 21 من الشركات الإماراتية الناشئة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.

ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة المزروعي في الجلسة الافتتاحية للمعرض، إلى جانب سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى لقاءات مع مجتمع ريادة الأعمال والتكنولوجيا الألماني.