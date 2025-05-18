12 جهة حكومية وخاصة ضمن جناح دبي في «جيتكس أوروبا»

أعلنت دبي الرقمية عن مشاركة دبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، و«شركة كون الدولية»، ويقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة الممتدة بين 21 و23 مايو الجاري.

ويشارك ضمن جناح دبي 12 جهة حكومية وخاصة تضم إلى جانب دبي الرقمية كلاً من شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الدفاع المدني- دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للأمن الالكتروني، دائرة الاقتصاد والسياحة، جمارك دبي، مؤسسة دبي للمستقبل ومركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى شركة «إي آند»، و«إماراتك» كراعيين بلاتينيين.

وتشرف دبي الرقمية على تنظيم «جناح دبي» في هذا الحدث العالمي، بهدف تسليط الضوء على إنجازات دبي في المجال الرقمي، ما يعزز مكانتها وريادتها العالمية في هذا المجال.

وقال المدير العام لدبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «أكدت قيادتنا الرشيدة مراراً على أن تجربة دبي ملك للعالم، ونحن سعداء بعرض إنجازاتنا في (جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025) للاستفادة منها والبناء عليها في أماكن أخرى من العالم. نحن نرى في (جيتكس أوروبا) منصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجالات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ولدى دبي تجربة مهمة وملهمة في هذا المجال ستسلّط الضوء عليها من خلال باقة من المنتجات والمبادرات التي ستكون ضمن جناح دبي في هذا الحدث العالمي الكبير».

وتابع المنصوري: «نولي أهمية استثنائية للشراكات العالمية ونعتبرها جزءاً مهماً من استراتيجيتنا لتسهيل حياة الناس والأعمال وتحقيق رؤيتنا برقمنة الحياة في دبي، ونرى في (جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025) أحد الفرص الاستراتيجية للتواصل مع شركاء محتملين في المجالات ذات الصلة».

وأعرب المنصوري عن ثقته بأن الجهات المشاركة ضمن جناح دبي ضمن «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025» ستقدم صورة حية عن مدى التقدم في استخدام وتسخير التكنولوجيا الرقمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.

وتعرض دبي الرقمية مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة ضمن «جناح دبي» من أهمها «لوحة دبي» وهي لوحة واحدة للمدينة، تعطي متخذي القرار نظرة شاملة حول بيانات ومؤشرات آنية ولحظية للإمارة ب 360 درجة.

ومن المنتجات كذلك «مرصد دبي»، وهو عبارة عن منصة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر. وتتميز هذه المنصة بقدرتها على اكتشاف التغيرات غير الطبيعية والتنبؤ بها بدقة عالية، مع تقديم تفسيرات لهذه التغيرات من خلال ربطها بالأخبار والأحداث المحلية والعالمية.

وسيتم كذلك عرض مبادرة «دبي فال» وهي لوحة بينات تفاعلية تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي وخدماتها من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ودراسة مشاعر المجتمع في دبي من منظور متعدد الأبعاد. كما سيتم عرض «الموظف الذكي»، وهـو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم كافة التطبيقات المالية والموارد البشـرية ويضم أكثر من 62 خدمة رئيسية وأكثر من 200 خدمة فرعية ويخدم أكثر من 76 جهة حكومية وحوالي 76 ألف موظف.

كذلك سيتم عرض تطبيق «دبي الآن» وهو تطبيق الخدمات الحكومية الموحدة في دبي لجميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان باستخدام «الهوية الرقمية»، حيث يقدم أكثر من 320 خدمة ذكية من أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

ومن العناوين المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها في «جناح دبي»، الهوية الرقمية التي تعد أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار فـي دولة الإمارات. وقد فاق عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر تطبيق الهوية الرقمية ال 358 جهة، منها 60 جهة اتحادية و173 جهة حكومية محلية و125 جهة خاصة، وتقـدم أكثر مـن 15 ألف خدمة.