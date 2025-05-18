«كهرباء دبي» تفتح باب التسجيل في «ويتيكس»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «ويتيكس» أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والتنقل الأخضر، والمدن الذكية والمستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

وشهد المعرض خلال دورته الـ26 العام الماضي، مشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، واستقطب 50 ألفاً و598 زائراً من أرجاء العالم، وتضمن 21 جناحاً دولياً.