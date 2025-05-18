مجلس التوازن يشارك بـ «اصنع في الإمارات»

يشارك مجلس التوازن في أعمال «اصنع في الإمارات 2025»، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، وذلك في إطار التزامه بدعم منظومة دفاع وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار وتفوق الكفاءات الوطنية.

وتُجسد مشاركة مجلس التوازن ترجمة عملية لمحاوره الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين نمو الصناعات الدفاعية الوطنية وضمان استدامتها، وتطوير بنية تحتية متكاملة تسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية مستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.