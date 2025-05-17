«كوالكوم» تختار أبوظبي وجهة لأحدث مراكزها الهندسية العالمية

كشفت شركة «كوالكوم تكنولوجيز» عن خططها لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في أبوظبي، الذي سيركز على تطوير تقنيات الجيل المقبل من إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي وحلول مراكز البيانات.

ويعد المركز الجديد في أبوظبي أحدث مراكز «كوالكوم» الهندسية العالمية، ويأتي إطلاقه في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على قدرات الاتصال والحوسبة والذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموفر للطاقة في الوقت نفسه. وأفاد بيان صادر أمس، بأن مركز «كوالكوم» الجديد يدعم المبادرات الاستراتيجية في أبوظبي، وذلك من خلال تعاونه مع الشركات المحلية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها.

كما سيعزز المركز القدرات الهندسية العالمية لأبوظبي ودولة الإمارات، لتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتنقل الذكي.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «يُجسّد افتتاح مركز (كوالكوم) الهندسي في أبوظبي رؤية الإمارة الطموحة في قيادة صناعات المستقبل، والمدعومة بتطبيقات مبتكرة، تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية».