«مصدر» تطرح سندات خضراء بـ 3.67 مليارات درهم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليارات درهم، ما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليارات درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الإصدار يتكون من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم لكل منهما، بآجال استحقاق خمس و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم.