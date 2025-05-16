325 شركة في دبي تتقدم للحصول على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal)، استقطبت طلبات مشاركة من 325 شركة ناشطة في دبي، ولديها مكاتب في 77 دولة حول العالم، وذلك منذ إطلاقها في يناير 2025، بهدف توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وتواصل مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) إتاحة فرصة التقدم للمشاركة بالمبادرة وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية، المحلية والإقليمية والعالمية، التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي، وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.dub.ai/ai-seal).

وستكون هذه الشهادة مطلوبة في الفترة المقبلة، ليتم اختيار الشركات للعمل في المشاريع الوطنية والتكنولوجية مع القطاع الحكومي في دبي، حيث يمكن لهذه الشركات استخدام شهادة الاعتماد في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.

وتسهم شهادة الاعتماد في تعزيز صدقية الشركات الحاصلة عليها، وجدارتها بالثقة لدى العملاء والشركاء، مقارنة بالمؤسسات غير الحاصلة على الشهادة، وتتيح مزيداً من فرص التعاون والعمل مع الجهات الحكومية في دبي.

وتُبرز هذه المبادرة أيضاً التزام الشركات المحلية والعالمية، المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، بدعم مسيرة دبي في هذا القطاع الحيوي، وحرصها على تبني أفضل الممارسات المسؤولة والموثوقة في عالم الذكاء الاصطناعي.

وأكد مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، سعيد الفلاسي، أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي، واحدة من مبادرات عدة أطلقها المركز، لاستقطاب كبرى الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، لتأسيس شبكة موثوقة من الشركات الرائدة والمتخصصة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتكون شريكاً مفضلاً في تنفيذ المشاريع المستقبلية على المستويين الحكومي والخاص في مدينة دبي.

. «الشهادة» مطلوبة لاختيار الشركات للعمل في المشاريع التكنولوجية مع القطاع الحكومي.