«الصين الدولية لرأس المال» تفتتح فرعاً في «دبي المالي العالمي»

افتتحت شركة «الصين الدولية لرأس المال»، البنك الاستثماري الرائد في الصين، فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار خططها لتوسيع حضورها العالمي.

ويعمل الفرع الجديد، الذي يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، تحت مظلة شركة «الصين الدولية لرأس المال هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة».

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «لاتزال دبي ومركز دبي المالي العالمي يمثلان وجهة رئيسة للاستثمارات الصينية، ويعزز ذلك الاهتمام المتزايد الذي نشهده من البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات الكبرى والجهات الفاعلة في سوق التأمين». وأضاف: «يؤكد هذا التزامنا بتوفير منظومة متكاملة وواسعة النطاق لمساعدة الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتعزيز التميز في الابتكار».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الصين الدولية لرأس المال»، تشن ليانغ: «يُمثل افتتاح فرع الشركة في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً مهماً في استراتيجيتنا للتوسّع الدولي»، مؤكداً «التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تُسهل تدفقات رأس المال العابر للحدود وتعزز الروابط الاقتصادية بين الصين والأسواق العالمية الرئيسة».