أحمد بن سعيد: دبي ملتزمة بدعم روّاد القطاع المالي العالمي

التقى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عدداً من القيادات المالية العالمية المشاركة في أعمال «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025»، التي شهدت حضور أكثر من 9000 مشارك من قادة القطاع المالي، ورواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين وصُنّاع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة.

ضم اللقاء العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك «كوتاك ماهندرا»، أشوك فاسواني، ورئيسة شركة «ريبل»، مونيكا لونغ، والرئيس التنفيذي لشركة «بولت»، جاستن غرومز، حيث تم استعراض سبل التعاون، بما يعزز القطاع المالي العالمي، لاسيما على صعيد توسيع نطاق المدفوعات الرقمية، والارتقاء بمستوى الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالحضور، مؤكداً التزام دبي بدعم روّاد القطاع المالي العالمي، من خلال توفير البنية الرقمية التحتية المتقدمة، والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتوسيع نطاق الحلول المالية التحويلية بكفاءة وفعالية، مع مواصلة الإمارة تعزيز بيئتها التنظيمية عبر سنّ وتحديث القوانين والتشريعات التي تتسم بقدر كبير من المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية السريعة، والملبيّة لاحتياجات قطاعات الأعمال المختلفة بما فيها القطاع المالي، ما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

وتطرّق اللقاء - الذي حضره محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري - إلى الأهداف الطموحة التي تسعى دبي إلى تحقيقها انطلاقاً من موقعها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والخدمات المالية، والمدرجة ضمن أجندتها الاقتصادية D33، ومن أهمها أن تكون من أهم أربعة مراكز مالية في العالم، إضافة إلى توليد قيمة جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً بحلول العام 2033.

وجرت مناقشة الدور المؤثر الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي كمحور رائد للتقنيات المالية المتقدمة والشراكات العابرة للحدود، وبوابة استراتيجية للمؤسسات المالية، مع التركيز المستمر على تعزيز الابتكار في القطاع المالي، ما يعزز من مكانة دبي الاستراتيجية كنقطة انطلاق للتقنيات المالية التي تربط الشرق بالغرب.

كذلك تم خلال اللقاء استعراض الملامح الرئيسة لاستراتيجية بنك «كوتاك ماهندرا»، في ما يتعلق بخطط توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية على مستوى العالم، وحلول الدفع القائمة على تقنية الـ«بلوك تشين» من شركة «ريبل» وابتكارات الـ«الويب 3»، ودور شركة «بولت» في تمكين المعاملات العالمية بسلاسة وأمان.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على هامش «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025»، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، تيموثي آدامز.

وتناول اللقاء توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي كمركز مالي عالمي رائد بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والابتكار في التكنولوجيا المالية.

وأكّد الجانبان، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية، وسُبل تعزيز مساهمة دولة الإمارات في هذا المشهد المتطور.

كما جدّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.