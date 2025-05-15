طائرات مبتكرة ذاتية القيادة.. بعلامة «صنع في دبي» إلى أسواق العالم

أفاد مدير تطوير الأعمال في شركة «عنان» الإماراتية لتقنيات وأنظمة إنتاج الطائرات ذاتية القيادة للأغراض التجارية، المهندس مشعل المرزوقي، بأن «الشركة» التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لأعمالها، تعمل حالياً على تطوير محرك مبتكر لأغراض إطلاق الأقمار الاصطناعية باستخدام طائرات «الدرونز».

وأشار في حوار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الشركة»، التي يتجاوز إجمالي استثماراتها نحو 70 مليون درهم، تعمل حالياً أيضاً على تطوير طائرة بدون طيار لأغراض الشحن الثقيل، والتي تتمكن من نقل معدات بوزن يصل إلى 200 كيلوغرام، إضافة إلى بحث تطوير طائرات بدون طيار لنقل البضائع والركاب، وإنتاج طائرات مخصصة لاستكشاف تسرب الغازات بمختلف المناطق، مثل حقول النفط، والمصانع، ومحطات الوقود، لافتاً إلى أن «الشركة» التي تصنع بالكامل بين 80 و90% من منتجاتها في دبي، تستهدف الانطلاق بصادراتها التي تحمل شعار «صنع في دبي» إلى مختلف أسواق العالم خلال المراحل المقبلة.

أغراض تجارية

وتفصيلاً، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «عنان» الإماراتية لتقنيات وأنظمة إنتاج الطائرات ذاتية القيادة للأغراض التجارية، المهندس مشعل المرزوقي، إن «الشركة تعمل على تطوير وإنتاج طائرات ذاتية القيادة بأشكال مبتكرة لأغراض تجارية، وتصديرها إلى أسواق العالم لمختلف المنتجات، والتي تحمل علامة (صنع في دبي)».

وأضاف أن «(عنان) يتجاوز إجمالي استثماراتها نحو 70 مليون درهم، وتعمل على تطوير (محرك تفجيري) لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء باستخدام الطائرات بدون طيار أو (الدرونز)»، لافتاً إلى أن «ذلك المحرك، الذي يعد قيد التجارب خلال الفترة الحالية، سيتيح بديلاً لعمليات الإطلاق التقليدية للأقمار الاصطناعية».

وأكد المرزوقي، أن «(الشركة) تعمل على تصنيع طائراتها بالكامل في دبي، وبنسب تراوح بين 80 و90% من عمليات التصنيع، وليس التجميع، والتي تشمل الهياكل ودوائر الأسلاك، فيما يتم التجميع فقط للبطاريات المستخدمة في الطائرات»، لافتاً إلى أن «(الشركة) بدأت عمليات الإنتاج الفعلية لطائراتها المخصصة للأغراض التجارية المختلفة منذ نحو ثمانية أشهر من مقرها في دبي».

وأشار إلى أن «(عنان) تعمل حالياً على تطوير وإنتاج طائرة بدون طيار لأغراض الشحن الثقيل، ولديها القدرة على حمل أوزان تصل إلى نحو 200 كيلوغرام»، لافتاً إلى أن «تلك الطائرات يتم تطويرها حالياً بخفض وزن البطاريات الحالي لها، البالغ نحو 223 كيلوغراماً، وتشغيلها بمحرك (توروبو)، بهدف تقليل الوزن، وزيادة مسافة الطيران المخصصة، ولتتمكن من الطيران لنحو ساعتين»، موضحاً أن «تلك النوعية من الطائرات لديها القدرة على نقل مواد للبناء ومعدات ثقيلة وحاويات بأوزان تراوح بين 100 كيلوغرام و200 كيلوغرام، ويمكن استخدامها في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية المختلفة».

وأوضح المرزوقي أن «(الشركة) أنتجت ضمن خطوط إنتاجها طائرة بدون طيار تحت اسم (غيث)، متخصصة في دعم الأعمال الزراعية، إذ تتولى مهام إلقاء الحبوب، ومراقبة متغيرات المحاصيل الزراعية، وتلقيح النخل، واستخدام الكاميرات في مراقبة ومتابعة الأشجار المزروعة، والتدخل السريع في أي عمليات تتطلب إلقاء حبوب أو غيرها من المتطلبات الزراعية». ولفت المرزوقي إلى أن «(الشركة) تطور حالياً، بالشراكة مع شركة أميركية، طائرة ذاتية القيادة لأغراض نقل الركاب وشحن البضائع، وتعمل بتقنيات مبتكرة تشمل نظام شحن (التربو)، وبلا شفرات للمراوح، حيث تعمل بنظام دفع الهواء»، لافتاً إلى أن «تلك الطائرة قيد التطوير والتجربة حالياً، وتأتي بمساحة يصل طولها إلى تسعة أمتار، وبسرعات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة».

حقول النفط

وأشار إلى أن «(عنان) أنتجت ضمن مصنعها في دبي طائرة بدون طيار مجهزة بتقنيات لاكتشاف تسريبات الغازات في المصانع وحقول النفط، ومحطات توزيع الوقود، وغيرها من المناطق المعرضة لأية عمليات لتسرب الغازات»، لافتاً إلى أن «من ضمن إنتاج الشركة أيضاً طائرات تجارية ذاتية القيادة لأغراض الطوارئ، مجهزة لنقل الأدوية والتطعيمات في حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى طائرة لنقل الأغراض الصغيرة من منافذ تجارة التجزئة».

وقال المرزوقي إن «الشركة تجري حالياً أول تعاملاتها واتفاقاتها الخارجية عبر أسواق دولة المالديف، كما تجري مباحثات للتعاون مع إحدى الجهات في أبوظبي في مجال الطائرات المخصصة للأغراض الزراعية، وتم إجراء تجارب حولها»، لافتاً إلى أن «الشركة تخطط للتوسع بشكل أكبر بمنتجاتها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وتركز في مراحلها الأولى على أسواق المنطقة».

وأوضح أن «الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى تصنيع 100 طائرة بدون طيار لأغراض تجارية شهرياً، فيما تستهدف خلال فترات مستقبلية بحث تعهيد عمليات خطوط الإنتاج في دول أخرى خارجية، انطلاقاً من مقرها في دبي لنقل تجاربها إلى أسواق خارجية».

طائرات المستقبل

قال مدير تطوير الأعمال في شركة «عنان» الإماراتية لتقنيات وأنظمة إنتاج الطائرات ذاتية القيادة للأغراض التجارية، المهندس مشعل المرزوقي، إن «الطائرات بدون طيار لأغراض تجارية، تعد من أبرز وسائل المستقبل التقنية الحديثة التي يتم التوسع في الاعتماد عليها، وذلك بسبب قدرة تلك الطائرات على إنجاز المهام بسرعة ودقة، وتقليل مخاطر مشاركة العناصر البشرية في العديد من المهام الشاقة في المناطق الخطرة، مثل مهام البحث والتنقيب المختلفة»، لافتاً إلى أن «استخدام تلك الطائرات يقلل من مجهود وتوقيت إنجاز المهام بنحو 60%، مقارنة بالوسائل التقليدية المعتادة».

وأضاف أن «الطلب يتزايد على تلك الطائرات لكونها من وسائل المستقبل، وهو ما جعل الشركة تتخصص في عمليات إنتاجها انطلاقاً من دبي، وأنها اختارت اسم (عنان) لأنه يُعبّر عن المعنى العربي (عنان السماء) أو بلوغ الأفق».