«ديوا» تنضم إلى مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة

أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (إم إس سي آي)، أمس، عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة، وذلك اعتباراً من وقت إغلاق السوق بتاريخ 30 مايو 2025.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نفخر بأن هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بقيمة سوقية تتجاوز 130 مليار درهم».

وأضاف: «يُمثل انضمامنا إلى مؤشر (إم إس سي آي) العالمي للأسواق الناشئة إنجازاً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة مساهمة عامة، ويعزز مكانتنا الراسخة بين المستثمرين العالميين»، مشيراً إلى أن الهيئة تعد من بين أكبر الشركات المُدرجة في المؤشر من حيث القيمة السوقية الكاملة.

وتابع الطاير: «تضع هذه الإضافة الهيئة ضمن مجموعة مختارة من شركات الأسواق الناشئة التي يسعى إليها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من استقرار ونطاق أعمال واسع وتوقعات نمو مستدامة».

وأكد أنه بفضل سجل الهيئة الحافل في تحقيق أرباح متوقعة، وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، ودعم طموحات دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني، تُقدم الهيئة فرصاً استثمارية واعدة وجذابة لرأس المال العالمي على المدى الطويل.

ويُعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة معياراً عالمياً رائداً، يوفّر تمثيلاً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في 24 سوقاً ناشئة، ويضم المؤشر أكثر من 1400 شركة، تصل القيمة الإجمالية لأصولها إلى نحو سبعة تريليونات دولار.

إلى ذلك، أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (إم إس سي آي) المحلي لدولة الإمارات.

ويهدف مؤشر «إم إس سي آي» لدولة الإمارات، والذي يُعد جزءاً من مؤشر «MSCI EEMEA»، إلى قياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم الإماراتية. ويدعم الإدراج في المؤشر زيادة السيولة لأسهم الشركة ويمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بمن فيهم المستثمرون الذين يستهدفون أسهم الأسواق الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «يمنح مؤشر (إم إس سي آي) لدولة الإمارات المستثمرين العالميين نافذةً استثمارية واسعة على سوق الأسهم المزدهر في الدولة، ما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المتاحة».

وأضاف: «نعتبر هذه الخطوة دليلاً ملموساً على قوة أداء شركتنا وإنجازاتها الاستراتيجية منذ إدراجها في سوق دبي المالي، خصوصاً على صعيد قوة نموذج أعمالها، وأدائها المالي المتميز».

يشار إلى أن جميع التغييرات على مؤشر «MSCI EEMEA»، الذي يعد مؤشر «إم إس سي آي - MSCI» لدولة الإمارات جزءاً منه، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثاني من يونيو 2025.