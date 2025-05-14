تحديد النطاق السعري لطرح «مساكن دبي ريت»

أعلنت «دبي القابضة»، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن النطاق السعري للطرح لكل وحدة، وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ«مساكن دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية بدبي في سوق دبي المالي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، وسيشمل الطرح 1.625 مليار وحدة، تُمثل 12.5% من رأس المال المصدر لوحدات مساكن «دبي ريت»، تطرحها «دي إتش إيه إم للاستثمارات»، وهي شركة تابعة لـ«دبي القابضة»، وحالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن «دبي ريت».

ومن المتوقع أن يراوح إجمالي حجم الطرح ما بين 1.739 مليار درهم، و1.788 مليار درهم، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تراوح بين 13.9 مليار درهم، و14.3 مليار درهم.

ويتألف طرح «مساكن دبي ريت» من شريحتين: الأولى طرح الأفراد في الإمارات، بحيث يتم تخصيص 10% من وحدات الطرح، وتمثل 162.5 مليون وحدة، وتستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة، الذين يحملون رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي، والثانية طرح الشركات، وسيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح، وتمثل نحو 1.462 وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة (المستثمرين المحترفين) خارج الولايات المتحدة.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين، الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى، على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2000 وحدة.

ويمكن للمستثمرين في كلتا الشريحتين الاكتتاب في الطرح، اعتباراً من أمس وحتى 20 مايو 2025، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025.

ومن المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 28 مايو 2025، أو قرابة ذلك، ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات «مساكن دبي ريت» تحت الرمز «DUBAIRESI».