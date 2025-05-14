«الاتحاد للطيران» تنقل 6.7 ملايين مسافر في 4 أشهر

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن نتائج أولية إيجابية لحركة المسافرين لشهر أبريل 2025 والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث نقلت الشركة 6.7 ملايين مسافر منذ بداية العام، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، أي ما يعادل مليون مسافر إضافي، وخلال أبريل الماضي نقلت الشركة 1.7 مليون مسافر، مسجلة نمواً بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت متوسط عامل حمولة مرتفعاً بلغ 89% في أبريل 2025، مقابل 84% في أبريل 2024، وذلك مع استمرارها في زيادة قدرتها الاستيعابية وحجم أسطولها التشغيلي.