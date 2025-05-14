«ديوا» تبحث التعاون مع كوريا

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مع كل من جامعة «كيونغ هيو»، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، سبل تعزيز التعاون في مجالات استراتيجيات الطاقة المستقبلية والتقنيات الناشئة واقتصاد الهيدروجين، بما يتماشى مع رؤية دبي في قيادة الجهود العالمية للاستدامة.

ووفق بيان صحافي، صدر أمس، استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا، حيث استعرض مبادرات دبي الرائدة في الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، كما استعرض ريادة الهيئة، العالمية في 12 مؤشراً رئيساً للأداء.