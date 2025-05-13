"دبي الرقمية" تمدد عضويتها في مجلس أبحاث جارتنر العالمي لكبار مسؤولي البيانات والتحليلات

اتفقت هيئة دبي الرقمية وشركة جارتنر العالمية على تمديد عضوية دبي الرقمية في مجلس أبحاث كبار مسؤولي البيانات والتحليلات التابع لجارتنر.

ويمثّل الهيئة في المجلس، يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية.

وجاء توقيع اتفاقية التمديد خلال اجتماع عقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور يونس آل ناصر، ونيل لوك نائب الرئيس الإداري في جارتنر.

وتُعد هذه الخطوة تأكيداً على الدور المتنامي الذي تؤديه دبي الرقمية في صياغة مستقبل التحول الرقمي، وتعزيز مكانة الإمارة كبيت خبرة عالمي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد يونس آل ناصر أن تجديد العضوية يُعد امتداداً لمسيرة دبي في الاستفادة من التجارب العالمية والمساهمة في بناء منظومة رقمية عالمية أكثر تطوراً، مشيرا إلى أن دبي أصبحت مثالاً حياً على التفاعل العالمي القائم على الأخذ والعطاء؛ وباتت الإمارة اليوم مصدراً للمعرفة والخبرة الرقمية في خدمة الإنسان.

ورحّب نيل لوك بتمديد عضوية دبي الرقمية في المجلس، مشيداً بمساهماتها القيّمة في دعم التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وأكد التزام جارتنر بدورها كشريك استشاري موثوق في دعم توجهات دبي الرقمية المستقبلية.

وتحافظ دبي الرقمية على شراكة طويلة الأمد مع شركة جارتنر، حيث سبق أن وقّعت اتفاقية لعضويتها في مجلس أبحاث جارتنر العالمي لكبار مسؤولي المعلومات في عام 2022، ممثلة بسعادة حمد عبيد المنصوري، أول عضو حكومي من الشرق الأوسط في المجلس.