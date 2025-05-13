"محمد بن راشد للإسكان" تحصد 6 جوائز عالمية

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إنجازها العالمي بالفوز بست جوائز على المستويين الإقليمي والعالمي، في إنجاز نوعي يعكس ريادتها المؤسسية وتميزها الحكومي في تطوير قطاع الإسكان، ويجسد هذا التتويج الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مدن مستدامة ومجتمعات مزدهرة.

يأتي هذا التتويج امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققتها المؤسسة في مجالات التحول الرقمي، ورفع مؤشرات سعادة المتعاملين، وتطبيق ممارسات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، انسجاماً مع "رؤية الإمارات 2031"، و"خطة دبي الحضرية 2040"، و"استراتيجية دبي الرقمية"، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزز جودة الحياة لجميع المواطنين.

وقد تنوعت الجوائز التي حصدتها المؤسسة لتعكس شمولية تميزها المؤسسي، حيث نالت درع "الحكومة الرقمية العربية 2025 "من تنظيم "أكسلانس أواردز أكاديمي"، في فئة الإنجازات الحكومية تقديراً لريادتها في التحول الرقمي، إلى جانب جائزتين ذهبيتين ضمن "جوائز تجربة المتعاملين العالمية GCXA™25"، التي تنظمها "Awards International" ، وذلك عن فئتي "قائد تجربة المتعاملين للعام" و"أفضل قياس لتجربة المتعاملين". كما أحرزت المؤسسة ثلاث جوائز ضمن "جوائز أفضل الأعمال لعام 2025"، شملت "جائزة التميز الأخضر" لجهودها في دمج ممارسات الاستدامة، و"جائزة أفضل مبادرة في الاتصال المؤسسي والتسويق" عن حملتها المجتمعية، و"جائزة الابتكار التكنولوجي" لتبنيها أحدث التقنيات في خدمات الإسكان.

وأكّدت مريم السويدي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذا الإنجاز هو ترجمة مباشرة لرؤية المؤسسة الطموحة، والتي تركز على "إسعاد الناس" و"التحول الرقمي" و"استدامة الأعمال"، مضيفةً: "نحن فخورون بأن نكون جزء من الحراك التنموي الشامل في دبي، ونؤمن بأن الابتكار والتقنيات الحديثة ليست أدوات تشغيل، بل أدوات تمكين لإسعاد المواطن وتعزيز استقراره. هذه الجوائز تمثل شهادة عالمية على كفاءة المنظومة الإسكانية التي نعمل على تطويرها باستمرار."

وجاء فوز المؤسسة بدرع "الحكومة الرقمية العربية 2025" نتيجة لتقدمها الكبير في مجال التحول الرقمي، وتبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصات الإسكان الذكية، ونظام رقمي متكامل لإدارة المشاريع. كما طورت المؤسسة لوحات معلومات تفاعلية لدعم صنع القرار، ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليص زمن الإجراءات بشكل ملموس.

في السياق ذاته، نالت المؤسسة جائزتي "قائد تجربة المتعاملين للعام" و"أفضل قياس لتجربة المتعاملين"، ضمن جوائزGCXA™25، حيث حصلت السيدة / نورة محمد الرميثي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين، على المركز الأول واللقب الذهبي، تكريماً لدورها في إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات إسعاد المتعاملين.

وأكدت الرميثي: "هذا التكريم يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتقديم تجربة استثنائية واستباقية، تعتمد على التفاعل المباشر والاستباقي مع المتعامل، عبر منصات ذكية مدعومة بتحليلات تنبؤية."