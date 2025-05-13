حكومة دبي تعتزم إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفرة

أعلنت مالية دبي توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، وذلك في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأُبرمت مذكرة التفاهم، أمس، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والمدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، ووقّع عليها المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أحمد علي مفتاح، ورئيس «كريبتو.كوم» في الإمارات، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، محمد الحكيم، وذلك على هامش مشاركة مالية دبي وشركة «كريبتو.كوم» في فعاليات «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي انطلقت أعمالها، أمس، في مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية والتحوّل نحو مجتمع رقمي لانقدي، من خلال اعتزام حكومة دبي استخدام التكنولوجيا المالية لإتاحة قناة دفع رقمية جديدة على بوابات دبي الرقمية تتمثّل بالدفع للخدمات الحكومية عن طريق العملات الرقمية المستقرة المشفرة، بطريقة آمنة ومبتكرة.

وأكّد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن تبنّي الحلول المبتكرة لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية في الخدمات الحكومية بدبي، هو نهج راسخ لاستشراف الاحتياجات المستقبلية وتلبيتها بشكل استباقي، لإتاحة استخدام العملات الرقمية المشفرة الآمنة في منظومة الدفع الحكومية.

وقال: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل دبي، بالتنسيق بين مختلف جهاتها الحكومية وقطاعاتها الحيوية، مواكبة تطلعات الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال وتجاوز توقعاتهم».

وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح عن فخره بالدور الحيوي الذي تلعبه مالية دبي في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وحرصها على أن تغدو المحرك الدافع وراء نجاح هذه الاستراتيجية والوصول إلى مستقبل مالي رقمي متفرد، مشدداً على أهمية مذكرة التفاهم المُبرمة مع منصة «كريبتو.كوم» في تسريع الوصول إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية.

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى الاقتصاد، عبر تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.

ويُنتظر، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية اللازمة لتفعيل الاتفاقية، أن يتمكن المتعاملون مع مختلف الجهات الحكومية، من أفراد ومؤسسات، من سداد رسوم الخدمات الحكومية من خلال الدفع بالمحافظ الرقمية في منصة «كريبتو.كوم»، التي تحوّل تلك الرسوم إلى حسابات مالية دبي بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن إطار سداد آمن ومبتكر.