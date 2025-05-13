4.33 مليارات درهم إيرادات «أدنوك للإمداد»
أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس 2025، مسجلة إيرادات بلغت 4.33 مليارات درهم بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، لتصل إلى 1.26 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29%.
كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لاتزال مع ذلك أعلى بنسبة 3% من الربع السابق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news