9000 مشارك في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» من 120 دولة

برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الثالثة من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، بحضور أكثر من 9000 مشارك من قادة القطاع المالي، وروّاد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، وما يزيد على 1000 مستثمر وأكثر من 300 متحدث و200 جهة عارضة.

وشهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، وتفقّد سموّه المعرض المُصاحب للقمة، حيث اطّلع على المبادرات الاستراتيجية التي تقودها دبي ومركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وتضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض، لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع.

كما تضم القمة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية» للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال، والتي تمثّل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة.

وتتماشى «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي كمنصة عالمية لمجتمع التكنولوجيا المالية العالمي، مع الهدف الاستراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) ومركز دبي المالي العالمي، الرامي إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح من بين المراكز المالية الأربعة الأولى عالمياً بحلول عام 2033.

وأعلن محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، خلال كلمته الافتتاحية، عن إطلاق «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» على أن تُعقد أول نسخة منه في عام 2026، موضحاً أن مركز دبي المالي العالمي يقود هذه المبادرة، التي تشمل فعاليات مثل «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، و«سيملس الشرق الأوسط»، ومنتدى رأس المال الخاص، وقمة «HODL»، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».

وقال: «يُقام الحدث الذي يستمر أسبوعاً تحت شعار (ريادة المشهد المالي في المستقبل: الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي)، ومن المُقرر أن يستقطب ما يزيد على 40 ألفاً من ألمع العقول المؤثرة لتشكيل ملامح مستقبل العالم المالي»، وأضاف كاظم: «يأتي هذا الأسبوع في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي والابتكار في دبي، حيث ستُسهم هذه المنصة العالمية الجديدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «هدفنا في أن نكون العاصمة العالمية للابتكار المالي واضح، حيث نواصل استقطاب الشركات الناشئة، والشركات في مرحلة النمو، والشركات المليارية (اليونيكورن) بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بفضل ما قدمناه لها من بيئة داعمة وإمكانات استثنائية تُتيح لها تحقيق التوسع والنمو».