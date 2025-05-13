«مِراس» تطلق برج «أتيليس» السكني في «دبي للتصميم»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، عن إطلاق برج «أتيليس» السكني الجديد في حي دبي للتصميم.

وأفادت الشركة في بيان بأن البرج، الذي صممته الشركة المعمارية والهندسية العالمية «سوم» (SOM)، يتكون من 45 طابقاً.

ويعد برج «أتيليس» أول مبنى في حي دبي للتصميم يقع على ضفة الخور، ويضم 280 سكنية تتكون من شقة بغرفة واحدة وغرفتين، وثلاث وأربع غرف.

ويتميز البرج المستوحى من جمال زهرة الصحراء الإماراتية، بواجهة مميزة تحددها شرفات منحنية تشبه بتلات الزهور.

كما يضم برج «أتيليس» أيضاً ثلاث «فلل سكاي» (دوبلكس)، تضم كل منها شرفة خاصة توفر إطلالات بانورامية على المدينة والواجهة البحرية، إضافة إلى شقتين «بنتهاوس» مزودتين بمساحات معيشة مزدوجة الارتفاع.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «سعداء بالكشف عن تحفة معمارية مثل برج (أتيليس) في حي دبي للتصميم، ولا شك أن هذا البرج المميز سيرسي دعائم حقبة إبداعية جديدة، وسيغدو معياراً جديداً للحياة الراقية، ما يعزز المشهد الحضري الديناميكي لدبي».

وأضاف: «يجسد تصميم البرج الابتكار والإبداع اللذين يميزان مدينتنا، ونفخر بتأكيد التزامنا مجدداً بدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040 من خلال هذا المشروع الاستثنائي».