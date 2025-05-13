32 شركة إماراتية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، مسلطة الضوء على العائلات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الإقليمي، التي نجحت في الموازنة بين متطلبات التوسع والابتكار، والحفاظ على ثروات الأجيال المقبلة.

وتضمنت القائمة 32 شركة من دولة الإمارات، أربع منها جاءت ضمن المراكز الـ10 الأولى، هي: «الفطيم» و«مجموعة داماك» و«ماجد الفطيم القابضة» و«الغرير».

وبالاستناد إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، شملت حجم وقيم الأصول، وأداء الأعمال، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وامتداد العمليات إقليميًا وقطاعيًا، قيّمت «فوربس الشرق الأوسط» أداء الشركات التي تملكها أو تديرها العائلات العربية، لترصد من خلاله تصنيفا يعكس جوهر القوة الاقتصادية المتجذّرة في تقاليد المنطقة ورؤيتها المستقبلية.

وتعكس قائمة هذا العام، هيمنة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم 33 شركة من السعودية، و32 من الإمارات، وثماني شركات من قطر، ما يمثل نحو 73% من إجمالي التصنيف.

وتصدّرت «مجموعة المهيدب»، السعودية القائمة بقيادة رئيس مجلس إدارتها، سليمان المهيدب، بعد أن تقدمت من المركز الثامن في تصنيف العام الماضي.

وجاءت في المركز الثاني «شركة عبداللطيف جميل»، بقيادة محمد عبداللطيف جميل، رئيس مجلس الإدارة، بينما احتلت «الفطيم»، بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عمر عبدالله الفطيم، المركز الثالث.

وتُعد مجموعة منصور المصرية، الشركة الوحيدة من خارج دول الخليج التي حافظت على موقعها ضمن المراكز الـ10 الأولى، التي انضمت إليها أيضا شركتان قطريتان جديدتان، هما «باور إنترناشيونال القابضة»، و«الفيصل القابضة».