التداولات العقارية بالشارقة تسجل 4 مليارات درهم في أبريل

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قوياً خلال أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية أربعة مليارات درهم بعد تنفيذ 7206 معاملات في مختلف مناطق الإمارة، بينما بلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 10.3 ملايين قدم مربعة، ما يعكس استمرار الزخم والنمو في السوق العقارية بالشارقة.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحولاً نوعياً، يعكس نضوج السوق، وتوسّع قاعدة المستثمرين، مدفوعاً بجملة من العوامل المتكاملة التي عززت من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية واعدة، فقد أسهمت السياسات الحكومية المرنة، والتشريعات الداعمة، في توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأمد، ولعبت المشاريع التنموية الكبرى والتوسع العمراني المدروس دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، يضاف إلى ذلك النمو السكاني المتسارع، والطلب المتزايد على الوحدات العقارية، ما أدى إلى تنوع في المنتجات العقارية المعروضة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، حيث تُبرز الصفقات العقارية الكبرى المسجلة خلال أبريل 2025، ومنها صفقة «المجاز 3» بقيمة 115 مليون درهم، مدى الثقة المتزايدة بالسوق العقارية في الإمارة، كما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع لمعاملات البيع التي شملت 117 منطقة اتساع الرقعة الاستثمارية، وديناميكية السوق في الاستجابة لتطلعات المستثمرين. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال أبريل 2025 وصل إلى 7206 معاملات، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1415 معاملة بنسبة 19.6% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 413 معاملة بنسبة 5.7% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 866.8 مليون درهم، وبلغ عدد معاملات العقود المبدئية 751 معاملة بنسبة 10.4%، بينما بلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 3453 معاملة بنسبة 48%، وبلغ عدد معاملات سندات الملكية 1174 معاملة بنسبة 16.3% من عدد المعاملات الكلي.

وجرت معاملات البيع في 117 منطقة، موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 785 أرضاً فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 338 معاملة، وبلغت معاملات الأراضي المبنية 292 معاملة.