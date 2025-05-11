الإمارات تشارك في «عمومية الطيران المدني»

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني، التي انعقدت أول من أمس، في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور جميع الدول العربية الأعضاء. وذكر بيان صحافي صادر أمس عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك وتوحيد المواقف لدعم الحضور العربي الفاعل على الساحة الدولية.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز تمثيل الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال دورته المقبلة، والعمل لضمان زيادة التأثير العربي في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر في مستقبل صناعة الطيران المدني في العالم.