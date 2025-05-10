«ديوا» توفر شهادات عدم ممانعة للبناء عبر قنوات رقمية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بأنها تتيح خدمة «إصدار شهادات عدم الممانعة للبناء - كهرباء ومياه» للمقاولين والاستشاريين المسجلين لديها ممن يسعون للحصول على رخص البناء، وذلك بخطوات بسيطة عبر قنوات رقمية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أنها توفر هذه الخدمة عبر منصة البناء في دبي للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص بلدية دبي في إصدار رخص البناء وشهادات الإنجاز، حيث يتم إصدار الشهادة ضمن حزمة الموافقات التي تشمل اعتماد التصاميم وكلفة التوصيل، ويتم معالجة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.

وأضافت الهيئة أنها توفر الخدمة أيضاً عبر موقعها الإلكتروني للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الحرة وضمن اختصاص جهات تراخيص أخرى، مثل «تراخيص، وسلطة دبي للتطوير، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، ويتم معالجة طلب شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء خلال يومي عمل، وشهادة عدم الممانعة للبناء - مياه، ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.

وبيّنت أن خطوات التقديم تشمل تعبئة طلب الخدمة إلكترونياً مع إرفاق المستندات المطلوبة، وبعد التقديم يتلقى مقدم الطلب إشعار تأكيد يتضمن الرقم المرجعي للطلب لمتابعة حالة الطلب.

وأشارت إلى أنه في حال تم رفض الطلب يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لتقديم طلب جديد يحتوي على معلومات صحيحة أو إضافية، وإذا تم إرجاع الطلب بملاحظات يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لإعادة تقديم الطلب مع المعلومات الصحيحة أو الإضافية، أما إذا تمت الموافقة على الطلب فيتلقى مقدم الطلب إشعاراً بالموافقة يتضمن نسخة من الموافقة قابلة للتنزيل.