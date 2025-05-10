دبي تتصدر الوجهات السياحية الأكبر عالمياً في الإشغال الفندقي خلال أبريل

تصدرت دبي قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال أبريل 2025، مسجلة أداءً قوياً مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 89.3%، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وتخطت معدلات الإشغال الفندقي في دبي، خلال أبريل الماضي، المستويات المسجلة في كل من يناير وفبراير ومارس، ما يشير إلى أداء قوي ومتواصل للسوق الفندقية في الإمارة بدعم من سياحة الأعمال والترفيه.

وبحسب بيانات «أماديوس» عن أداء أبرز وأكبر الوجهات السياحية في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية طوال أبريل 2025، تزامناً مع موسم فعاليات الأعمال والمؤتمرات الكبرى التي استضافتها الإمارة، حيث تخطى مؤشر الإشغال العام حاجز 91.5% لمدة 15 يوماً خلال الشهر.

وأظهرت البيانات، أن يوم 18 أبريل الماضي سجل أعلى معدل إشغال بلغ 93.3%، تلاه يوم 16 أبريل بمعدل إشغال بلغ 93%، فيما سجل الأسبوع الذي بدأ من 14 أبريل معدل إشغال تخطى حاجز الـ90%، لتشير هذه البيانات إلى مستويات أداء قوية، مقارنة بمعدلات أشهر يناير وفبراير ومارس في الربع الأول من العام الجاري.

واستناداً إلى البيانات، فإن متوسط الإشغال العام في السوق الفندقية بلغ 89.3% خلال أبريل ككل، ما يعني أنه تم بيع أكثر من أربعة ملايين ليلة فندقية في أبريل بشكل تقديري، وفقاً لسعة السوق الفندقية البالغة 154 ألف غرفة.

وتشمل هذه البيانات الغرف الفندقية فقط، إذ تضم سوق الضيافة في دبي الآلاف من وحدات «بيوت العطلات».

وتفوقت دبي على أداء أكبر وجهات السياحة حول العالم خلال أبريل 2025، بما فيها لندن التي سجلت معدل إشغال بلغ نحو 75%، ومدريد بنحو 75.4% وباريس بنحو 70.3%، ونيويورك بنسبة 75.1%، وبرلين بـ72.6%، وسنغافورة 70.3%، وأمستردام بمعدل إشغال بلغ 85.5%، وشنغهاي بـ71.8%، وبانكوك بنحو 61.8%.

وإلى جانب عطلتي عيدي الفطر والفصح، استضافت دبي خلال أبريل 2025 مجموعة من المعارض والمؤتمرات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والعقارات والفنون والتعليم والرعاية الصحية والسفر، وغيرها.

. السوق الفندقية في دبي تواصل أداءها القوي بدعم من سياحة الأعمال والترفيه.