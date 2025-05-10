185 مليون درهم الأرباح الربعية لـ «دبي للاستثمار» قبل الضريبة

حققت شركة دبي للاستثمار أرباحاً قبل الضريبة بلغت 185 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 52%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن نمو الأرباح يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع عائدات الإيجار، مدعومة بمستويات الإشغال المستقرة في القطاع العقاري.

وبناء على هذا المسار الإيجابي، حققت «دبي للاستثمار» أداءً عاماً استثنائياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات لهذه الفترة إلى 823 مليون درهم، مقارنة بـ792 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 22.27 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2025، مقارنة بـ22.10 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي شهدته (دبي للاستثمار) خلال الربع الأول من عام 2025، تميز الرؤية الاستراتيجية للمجموعة ومرونة محفظتها المتنوعة من الأعمال».

وأضاف: «يحافظ القطاع العقاري على مكانته الرائدة كعنصر أساسي مساهم في زيادة أرباح الشركة، كما نتوقع استمرار هذا النمو، بالتزامن مع تنامي الطلب على سوق العقارات في دولة الإمارات».