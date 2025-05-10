مطار رأس الخيمة يُطلق توسعة بتقنيات متطورة

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن خطوة مهمة في توسعته المستمرة، مُدمجاً أحدث التقنيات المستدامة لدعم التطور السريع للإمارة والتزامها بالمسؤولية البيئية، إذ يُعدّ المطار بوابة رئيسة لقطاعي السياحة والاقتصاد المتناميين في رأس الخيمة، وسيُصبح أول مطار في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية يُطبّق حلول «داينيس» (DYNAES) المبتكرة لكفاءة الطاقة الحرارية الديناميكية كجزء من توسعة مبنى المسافرين.

واقترح مستشارو المشروع - شركة «ARTELIA Airport» وشركة «STG Contracting» - اعتماد تقنية «DYNAES»، بإدراك أن أنظمة تكييف الهواء تمثل واحداً من أهم تكاليف الطاقة في عمليات المطارات.