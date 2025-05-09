مجموعة الإمارات.. الناقلة الجوية الأكثر ربحية في العالم

أصدرت مجموعة الإمارات، أمس، تقريرها المالي للسنة المالية 2024-2025، مسجّلة مستويات قياسية جديدة في صافي الأرباح، والإيرادات، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، والأرصدة النقدية.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مكانة مجموعة الإمارات كأكثر مجموعات الطيران ربحية في العالم خلال فترة التقرير (2024-2025)، فيما حققت «طيران الإمارات» أفضل نتائج مالية في تاريخها، لتصبح الناقلة الجوية الأكثر ربحية عالمياً.

وسجّلت كل من «طيران الإمارات» و«دناتا»، إيرادات قياسية خلال عام 2024-2025، في ظل مواصلة المجموعة توسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي والمتنامي من العملاء على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة. وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2025، سجّلت مجموعة الإمارات، أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب، بلغت 22.7 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، بنمو قدره 18% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما سجلت إيرادات قياسية بلغت 145.4 مليار درهم (39.6 مليار دولار)، بنمو قدره 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة. وحققت أعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 53.4 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، بنمو 13% عن السنة المالية السابقة.

وحققت المجموعة أعلى مستوى للأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في تاريخ المجموعة، بلغ 42.2 مليار درهم (11.5 مليار دولار)، بنمو 6% عن السنة المالية السابقة، ما يعكس متانة الأداء التشغيلي.

ورسخت «طيران الإمارات» مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، بعد أن سجلت أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 21.2 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، بنمو قدره 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما حققت إيرادات قياسية بلغت 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة، وحققت أعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 49.7 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، بنمو قدره 16% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

أداء قوي

كما حققت «دناتا» نمواً وأداءً قوياً عبر وحدات أعمالها المختلفة، حيث سجّلت أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 1.6 مليار درهم (430 مليون دولار)، بنمو نسبته 2% مقارنة بالسنة المالية الماضية، وسجلت إيرادات قياسية بلغت 21.1 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، بنمو قدره 10% مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما سجلت أرصدة نقدية قوية بلغت 3.7 مليارات درهم (مليار دولار).

كما أعلنت المجموعة عن توزيع ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) حصة المالكين (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية).

وتعد هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، التي تم إقرارها في عام 2023، على مجموعة الإمارات، وبعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%، بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة 20.5 مليار درهم (5.6 مليارات دولار).

رؤية دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تفخر مجموعة الإمارات بمواصلة أداء دورها الحيوي في دعم رؤية دبي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والسفر، مسترشدة بالرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».

وأضاف سموه: «بزوغ كيانات طيران عالمية ناجحة من دبي، مثل (طيران الإمارات) و(دناتا)، لم يكن محض مصادفة، بل ثمرة لرؤية استشرافية بعيدة المدى، وتخطيط منهجي، ودعم مؤسسي متكامل، ليصبح قطاع الطيران في دبي، اليوم، قوة مؤثرة على الساحة الدولية، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وتكامل الجهود بين مؤسسات الإمارة وشركائها على المستويين المحلي والدولي».

وتابع سموه: «حين أسست حكومة دبي (طيران الإمارات) قبل 40 عاماً، وبدأنا في تطوير قدرات (دناتا) لدعم خطط النمو في المدينة، كانت رسالتنا واضحة: أن نكون الأفضل في ما نقوم به، وأن نضيف قيمة حقيقية لدبي، ولمساهمينا، وللمجتمعات التي نخدمها».

الكفاءات البشرية

وأضاف سموه: «من هذا المنطلق، التزمنا بتأسيس نموذج عمل يرتكز على التميز التشغيلي، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، وتقديم منتجات وخدمات تضيف قيمة حقيقية للعملاء وللأسواق التي نخدمها. وقد شكّلت هذه المرتكزات، إلى جانب البيئة الداعمة التي وفّرتها دبي، أساساً متيناً لمجموعة الإمارات مكّنها من ترسيخ تنافسيتها وتعزيز مرونتها في مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على مدار العقود الماضية. نحن لا ننجرف وراء مكاسب آنية على حساب استدامة أعمالنا، بل نواصل البناء بخطى محسوبة لضمان تأثير طويل الأمد يعكس مسؤوليتنا تجاه موظفينا، وشركائنا، والمجتمعات التي نعمل فيها».

وقال سموه: «يُمثل الأداء القوي الذي حققته المجموعة هذا العام انعكاساً لالتزامنا بمسار واضح، يستند إلى كفاءة فرق العمل في المجموعة والتي شكلت أساساً لتحقيق عام استثنائي آخر من النتائج القياسية، وثقة عملائنا وشركائنا، واستثمارنا المستمر في نموذج أعمال مستدام ومتجدد، وسنواصل البناء على هذه المكتسبات لدعم الأهداف الاستراتيجية لدبي ولدولة الإمارات».

وأضاف سموه: «سجلت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية 2024-2025 نتائج قياسية من جديد، على صعيد الأرباح، والإيرادات، والأرصدة النقدية، ما يعكس كفاءة النموذج التشغيلي للمجموعة ومرونته في الاستجابة لتحولات السوق، وتمكّنت (طيران الإمارات) و(دناتا) من تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي في مختلف الأسواق، مدعومتين باستثمارات مستمرة في الكفاءات البشرية، وتعزيز منظومة الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات تواكب تطلعات العملاء وتُرسخ مكانتنا الريادية في القطاع».

تفاؤل وثقة

وحول التطلعات للسنة المالية 2025-2026، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نستهل السنة المالية الجديدة بتفاؤل وثقة، مستندين إلى مركز مالي قوي يتيح لنا مواصلة البناء على نماذج أعمالنا الناجحة وتوسيع نطاقها، وبينما تشهد بعض الأسواق تقلبات ناجمة عن تحديات في التجارة وقيود السفر، فإننا نعمل في قطاع اعتاد التعامل مع مختلف الديناميكيات، ولعل ما يميزنا هو قدرتنا على التكيّف والمضي قدماً وسط التحديات المتغيرة». وأضاف سموه: «ستعزز (طيران الإمارات) قدراتها التشغيلية العام المقبل مع انضمام 16 طائرة (إيرباص A350) جديدة، وأربع طائرات شحن (بوينغ 777) إلى أسطولها، ما يوفر سعة إضافية مطلوبة لمواكبة الطلب المتنامي من العملاء. كما سيتواصل برنامج تحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، لضمان تقديم أحدث منتجات (طيران الإمارات) وتجربتها المتسقة على متن طائرات (الإيرباص A380 وA350) و(البوينغ 777)».

وتابع سموه: «أما (دناتا)، فتمضي بخطى ثابتة على مسار النمو، مع دخول استثماراتها في البنية التحتية حيز التنفيذ في أسواق استراتيجية، التي تتضمن افتتاح منشآت جديدة في كل من أمستردام ودبي وأربيل خلال العام المقبل، ما يسهم في رفع قدراتنا في المناولة وتعزيز كفاءتنا التشغيلية».

وأضاف سموه: «وبالتوازي مع ذلك، بدأ العمل في مشروع مطار آل مكتوم الدولي والمنطقة المحيطة به في (دبي الجنوب)، حيث تتعاون فرق التخطيط في المجموعة مع مطارات دبي والجهات المختصة لوضع تصور شامل يُجسّد ملامح مستقبل الطيران، ويُرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في تجارب السفر».

وقال سموه: «لقد رسمنا لأنفسنا أهدافاً طموحة للمرحلة المقبلة، وواثقون بأن ما نملكه من كفاءات بشرية عالية، إلى جانب المقومات الاستثنائية التي توفرها دبي كمنظومة اقتصادية وتشغيلية متكاملة، من شأنه أن يُعزز قدرة مجموعة الإمارات على مواصلة مسيرة النمو، وتقديم قيمة مضافة مستدامة للمدن والمجتمعات التي نخدمها على امتداد شبكتنا العالمية».

شركات جديدة

وخلال السنة المالية 2024-2025، استثمرت مجموعة الإمارات 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة.

وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 9% ليصل إلى 121 ألفاً و223 موظفاً، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق. وبلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنهاية السنة المالية الماضية 112 ألفاً و406 موظفين، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 8.8 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية 2024-2025.

أداء «طيران الإمارات»

ونمت السعة التشغيلية الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن، بنسبة 4% لتصل إلى 60 مليار طن كيلومتري متاح بنهاية السنة المالية 2024-2025، لتقترب بذلك من مستويات ما قبل الجائحة.

وبحلول 31 مارس 2025، كانت الناقلة تُسيّر رحلاتها إلى 148 مدينة في 80 دولة وإقليم. كما عززت شبكة شراكاتها لتصل إلى 33 اتفاقية تبادل للرموز و118 اتفاقية «إنترلاين»، ما وفّر لعملائها إمكانية الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1750 وجهة خارج شبكتها المباشرة.

وشهدت السنة أيضاً انضمام أول طائرة من طراز «الإيرباص A350» إلى أسطول «طيران الإمارات»، ما أضاف سعة استيعابية جديدة مكّنت الشركة من تلبية الطلب باستخدام أحدث منتجاتها، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة.

وفي ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات الجديدة، أضافت «طيران الإمارات» 99 طائرة إلى برنامج تحديث الأسطول، ليصل العدد الإجمالي للطائرات المشمولة في البرنامج إلى 219 طائرة، ضمن خطة تحديث شاملة باستثمار قدره خمسة مليارات دولار.

ومع نهاية شهر مارس 2025، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات.

وبفضل التوزيع الاستراتيجي للسعة لمواكبة الطلب القوي عبر الأسواق، سجلت «طيران الإمارات» زيادة بنسبة 6% في إيراداتها خلال السنة المالية لتبلغ 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار).

وسجلت «طيران الإمارات» أعلى تدفقات نقدية تشغيلية في تاريخها بلغت 40.8 مليار درهم (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2025، في انعكاس مباشر لأدائها التجاري القوي، ما يدعم قدرتها على التوسع والنمو في المرحلة المقبلة.

وارتفعت التكاليف التشغيلية الإجمالية بنسبة 4% مقارنة بالسنة المالية الماضية، وشكّلت تكاليف الوقود والموظفين أكبر مكوّنين في الكلفة الكلية لعام 2024-2025، تليهما كلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء)، وشكّل الوقود 31% من إجمالي التكاليف التشغيلية، مقارنة بنسبة 34% في السنة المالية 2023-2024. وانخفضت فاتورة الوقود بشكل طفيف إلى 32.6 مليار درهم (8.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ34.2 مليار درهم (9.3 مليار دولار) في السنة المالية الماضية. وبفضل الطلب القوي على السفر عبر مختلف شرائح العملاء، وقوة شبكة وجهاتها العالمية، وجاذبية منتجاتها، سجّلت «طيران الإمارات» رقماً قياسياً جديداً على صعيد صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بلغ 19.1 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، متجاوزة أرباح العام الماضي البالغة 17.2 مليار درهم (4.7 مليارات دولار)، مع تحقيق هامش ربح استثنائي بلغ 14.9%، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة، وكذلك في قطاع الطيران على مستوى العالم خلال فترة التقرير المالي 2024-2025.

ونقلت «طيران الإمارات» 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024-2025، بنسبة نمو قدرها 3%، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 4%.

وسجلت «الإمارات للشحن الجوي» أداءً قوياً خلال السنة المالية 2024-2025، حيث نقلت 2.3 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدعومة بانضمام طائرتي شحن جديدتين من طراز بوينغ 777، إضافة إلى طائرتين مستأجرتين (بعقود تشغيل كاملة) من طراز بوينغ 747، ما أتاح سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، سجلت «الإمارات للشحن الجوي» إيرادات قوية بلغت 16.1 مليار درهم (4.4 مليارات دولار)، لتسهم بنسبة 13% من إجمالي إيرادات «طيران الإمارات». كما ارتفعت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري بنسبة 10%، ليعود إلى مستويات السوق ما قبل الجائحة.

كما قدمت «طيران الإمارات» طلباً لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز «بوينغ 777»، في استثمار كبير يهدف إلى ترسيخ مكانة ذراع الشحن التابعة لها كلاعب محوري في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية. وبموجب هذه الطلبية، سيصل عدد طائرات الشحن ضمن أسطول «الإمارات للشحن الجوي» إلى 21 طائرة بحلول ديسمبر 2026، وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2025، بلغ إجمالي أسطول طائرات الإمارات للشحن الجوي 10 طائرات من طراز «بوينغ 777F».

وبفضل التدفقات والأرصدة النقدية القوية، واصلت «طيران الإمارات» الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية خلال السنة المالية 2024-2025، بما في ذلك دفعات ما قبل تسليم الطائرات، وأقساط التمويل المستحقة، باستخدام الاحتياطي النقدي الذي بلغ 49.7 مليار درهم حتى 31 مارس.

كما سددت «طيران الإمارات» كامل قيمة سنداتها البالغة (750 مليون دولار)، التي أصدرتها في عام 2013 لمدة 12 عاماً.

1.6 مليار درهم أرباح «دناتا» بنمو 2%

سجّلت «دناتا» نمواً بنسبة 2% في الأرباح، قبل احتساب الضرائب، لتصل إلى 1.6 مليار درهم (430 مليون دولار)، خلال السنة المالية 2024-2025، مدفوعة بالأداء القوي في جميع وحدات الأعمال، وبشكل خاص من عمليات المطارات وعمليات التموين والتجزئة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية لـ«دناتا» بنسبة 10%، لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 21.1 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، مدفوعة بنمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، لاسيما في أسواقها الرئيسة: أستراليا، وأوروبا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وحافظت عمليات «دناتا» الدولية على مساهمتها بنسبة 75% من إجمالي الإيرادات، وهي النسبة ذاتها المسجلة في السنة المالية السابقة.

واستثمرت «دناتا»، 579 مليون درهم (158 مليون دولار) خلال السنة المالية 2024-2025.

وتراجعت الأرصدة النقدية لـ«دناتا» بمقدار 468 مليون درهم إلى 3.7 مليارات درهم (مليار دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توزيعات الأرباح لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إضافة إلى تمويل الاستثمارات وسداد الالتزامات المالية.

الاستدامة

واصلت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية 2024-2025 الاستثمار، وتطبيق المبادرات التي تسهم في تقليل أثرها البيئي، وتعزيز تواصلها مع المجتمعات، وتطوير كوادرها ومكافأتهم.

وتسعى «طيران الإمارات» باستمرار إلى توسيع نطاق استخدام وقود الطيران المستدام (ساف)، حيثما أمكن، ضمن شبكتها العالمية.

22 أسبوعاً مكافأة للموظفين

منحت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية، التي انتهت في مارس الماضي، وتعادل المكافأة راتب 22 أسبوعاً سيتسلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب خلال شهر مايو الجاري، وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 9%، لتصل إلى 121 ألفاً و223 موظفاً، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق، في ظل مواصلة «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف على مستوى العالم لدعم توسعات عملياتهما وتعزيز قدراتهما المستقبلية.

أحمد بن سعيد:

• رسالتنا واضحة، أن نكون الأفضل في ما نقوم به، وأن نضيف قيمة حقيقية لدبي، ولمساهمينا، وللمجتمعات التي نخدمها.

• نحن لا ننجرف وراء مكاسب آنية على حساب استدامة أعمالنا، بل نواصل البناء بخطى محسوبة لضمان تأثير طويل الأمد يعكس مسؤوليتنا تجاه موظفينا، وشركائنا.

• %9 نمواً في إجمالي أعداد العاملين بـ«المجموعة»، ليصل إلى 121 ألفاً و223 موظفاً.