تعاونية الاتحاد تخفض أسعار 2500 سلعة

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، إطلاقها سبع حملات ترويجية خلال مايو الجاري، تشمل عروضاً متنوّعة على أكثر من 2500 منتج وسلعة مختارة، بنسبة خصومات تصل إلى 50%.

وذكرت، في بيان، أن هذه العروض تسري في جميع فروعها، وعبر المتجر الإلكتروني والتطبيق الذكي، ما يتيح للمتسوقين فرصة الاستفادة من التخفيضات سواء عبر التسوّق التقليدي أو الإلكتروني.

وأوضحت «التعاونية» أنها خصصت، في مايو الجاري، العديد من الحملات المتنوّعة والشاملة، منها عروض الخضراوات والفواكه، والعصائر والمياه ومنتجات الألبان، واللحوم والأسماك، والبهارات والأرز والزيت وغيرها، وذلك ضمن خطة تسويقية تصبّ في مصلحة المستهلك، وضمن مبادرات «التعاونية» في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين.