"طيران الإمارات" تنقل 53.7 مليون مسافر

نقلت طيران الإمارات 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024-2025، بنسبة نمو قدرها 3%، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 4%.

وأعلنت الناقلة أن ملاءة المقاعد بلغت 78.9%، كما حافظ معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر على استقراره عند 36.6 فلساً (10 سنتات أميركية).

ورسخت طيران الإمارات مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، بعد أن سجلت: أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 21.2 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، بنمو قدره 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وإيرادات قياسية بلغت 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.