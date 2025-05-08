«إمارات» تطلق مبادرة للدفع بـ «العملات الرقمية» في محطات الوقود

كشفت شركة الإمارات للبترول «إمارات» عن إطلاقها مبادرة للدفع بالعملات الرقمية في محطاتها، خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ تنفيذها في 10 محطات، ثم يتم التوسع التدريجي، لتشمل جميع محطات الوقود التابعة لـ«إمارات» خلال مراحل لاحقة.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنها أطلقت المبادرة عبر شراكة استراتيجية مع شركة «كريبتو دوت كوم» العالمية، المتخصصة في خدمات الأصول الرقمية والتقنيات المالية، للدفع عبر منصة «Crypto.com Pay».

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة نائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول «إمارات»، علي بن زايد الفلاسي، إن «الشركة أطلقت مبادرة تهدف إلى تفعيل خدمات الدفع بالعملات الرقمية في محطات (إمارات)، لتكون بذلك أول شركة توزيع وقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفر الدفع بالعملات الرقمية»، مشيراً إلى أن المبادرة سيجري تنفيذها عبر مراحل تدريجية خلال الفترة المقبلة، تبدأ في 10 محطات، ثم يتم التوسع التدريجي لتشمل جميع محطات الوقود التابعة لـ(إمارات) خلال مراحل لاحقة.

وأوضح الفلاسي، أن «(إمارات) ستنفذ مبادرة الدفع بالعملات الرقمية، عبر شراكة استراتيجية مع شركة (كريبتو دوت كوم) العالمية، المتخصصة في خدمات الأصول الرقمية والتقنيات المالية، ليتم تفعيل السداد بالعملات الرقمية عبر منصة (Crypto.com Pay)».

وأضاف أن «الشركة، التي تدير أكثر من 156 محطة لتوزيع الوقود في دبي والإمارات الشمالية، استطاعت عبر تلك (المبادرة) المبتكرة، توفير حل متطور وسريع للدفع، يتيح للمتعاملين والتجار الاستفادة من خدمات الدفع بكفاءة وسرعة عالية، ومن دون رسوم على المعاملات»، مؤكداً أن «(إمارات) ملتزمة بتنفيذ الخطط في مجال الابتكار وتتبنى أحدث التقنيات وتوفر حلولاً متقدمة».

وقال الفلاسي: «من خلال تلك المبادرة نعمل على تحقيق تكامل فعّال بين قطاع الطاقة والمنظومات المالية الرقمية، بما يواكب تطورات العصر، كما سيستفيد مستخدمو (كريبتو دوت كوم) وعملاء (إمارات) من مزايا حصرية ضمن هذه الشراكة، تشمل عروضاً ترويجية متبادلة وبرامج ولاء مشتركة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتحقيق قيمة أكبر مع كل عملية دفع».

وأشار إلى أنه «ضمن مشروع (لاندمارك) - الأول من نوعه في العالم الذي يتيح منح حقوق التسمية لمحطات (إمارات) المختارة في مواقع استراتيجية ومميزة - سيتم إطلاق اسم (كريبتو دوت كوم) على محطة (الأمين) في شارع الوصل، لتعكس الهوية البصرية لشركة (كريبتو دوت كوم) إلى جانب (إمارات)، وتدعم تجربة الدفع الرقمية من خلال التكامل قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المالية».

وأفاد الفلاسي بأن «(الشركة) أطلقت مبادرة (لاند مارك) من خلال اتفاقات مع شركات مختلفة، تحصل من خلالها على حقوق تسمية المحطات والاستفادة من الرواج التسويقي لشركاتها عبر المحطات».

وأضاف أن «(إمارات) عقدت عبر تلك المبادرة اتفاقية مع بنك (المارية) المحلي، لتحصل على حقوق تسمية محطة بالقرب من حديقة زعبيل في دبي، فيما تستهدف الشركة التوسع في تلك المبادرة عبر منح حقوق التسمية للشركات والاستفادة من فرص الترويج والتسويق للمنتجات عبر تلك المحطات، خصوصاً أن محطات الشركة تستقبل سنوياً ما يتجاوز 10 ملايين متعامل، يقضون فترات بمعدلات متوسطة تراوح بين 5 و10 دقائق في كل محطة».

«انمو مع إمارات»

قال الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة نائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول «إمارات»، علي بن زايد الفلاسي، إن «الشركة تنفذ خططاً طموحة لدعم مشروعات ريادة الأعمال الإماراتية عبر مبادرة (انمو مع إمارات)، التي أطلقتها أخيراً، واستطاعت جذب نحو 50 شركة صغيرة خلال شهر ونصف الشهر فقط من إطلاق المبادرة».

وأضاف أن «الشركة تستهدف استقطاب نحو 150 شركة صغيرة ومتوسطة للعمل في محطاتها عبر تلك المبادرة، بنهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «المبادرة تتيح منح الشركات مساحات خاصة لعرض وتسويق منتجاتها عبر شبكة فروع محطات الوقود التابعة للشركة في دبي والإمارات الشمالية، مع منح الشركات خصومات تصل إلى 50% على رسوم التسجيل والعرض وإجمالي الرسوم المحددة للشركات لعرض منتجاتها في المحطات».