أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.63 تريليونات درهم بنهاية فبراير

سجلت أصول القطاع المصرفي بالدولة أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية فبراير الماضي، حيث بلغت أربعة تريليونات و636.8 مليار درهم، بزيادة شهرية قيمتها 74.5 مليار درهم، مقارنة برصيدها بنهاية يناير الماضي، البالغ أربعة تريليونات و562.3 مليار درهم، بنمو نسبته 1.6%، وأظهرت بيانات صدرت عن المصرف المركزي، أمس، نمواً قوياً لجميع المؤشرات الأخرى، يعد الأعلى خلال ست سنوات، حيث ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية فبراير 2025 بنسبة 1.2% ليصل إلى تريليونين و874.6 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و840.7 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 33.9 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع إجمالي الائتماني المصرفي بنسبة 0.9% ليصل بنهاية فبراير إلى تريليونين و205.1 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و186.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 18.8 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أيضاً استمرار تفوق الودائع المصرفية على إجمالي محفظة الائتمان بما قيمته 669.5 مليار درهم، ما يعكس ملاءة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الأزمات بقوة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت القاعدة النقدية للدولة بنسبة 3.1%، مسجلة بنهاية فبراير الماضي 816.6 مليار درهم، مقارنة مع 791.9 مليار درهم نهاية يناير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 24.7 مليار درهم.

وبحسب بيان لـ«المركزي»، ارتفع إجمالي عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول (خارج البنوك بجانب الودائع النقدية) والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، بنسبة 1.8% من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير 2025 إلى 982.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025. ويعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.1 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2)، الذي يشمل (ن1) بجانب الودائع شبه النقدية، وهي الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 1.8% من 2.319.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.361.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وأضاف «المركزي» في بيانه، أن إجمالي عرض النقد (ن3)، الذي يشمل (ن2) بجانب ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي، ارتفع بنسبة 0.8% من 2.789.8 مليار درهم في نهاية يناير 2025 إلى 2.813.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي. ويعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2) متخطياً الانخفاض بمقدار 19 مليار درهم في الودائع الحكومية.

. استمرار تفوق الودائع على إجمالي محفظة الائتمان بما قيمته 669.5 مليار درهم.

. %1.2 ارتفاعاً في إجمالي الودائع، إلى 2.874 تريليون درهم، بنهاية فبراير 2025.