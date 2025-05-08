رابط مباشر بين مركزَي الإيداع في «ناسداك دبي» و«أستانا الدولية»

أعلنت بورصة «ناسداك دبي»، وجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في بورصة أستانا الدولية، أمس، إنشاء رابط مباشر بين مركزَي إيداع الأوراق المالية في البورصتين، وذلك على هامش فعاليات قمة أسواق رأس المال 2025، الحدث الأبرز الذي ينظمه سوق دبي المالي، وشكّلت هذه الخطوة محطة بارزة نحو تعزيز الترابط المالي في المنطقة، وإتاحة معاملات تسوية أكثر كفاءة بعد تداول الأوراق المالية المُدرجة في البورصتين.

وبموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين، ستتعاون «ناسداك دبي» وبورصة أستانا، لتسهيل عمليات تداول وتسوية الأوراق المالية المُدرجة في البورصتين. وبالاستفادة من هذا الرابط المباشر، سيتمكن المشاركون والمستثمرون من امتلاك الأسهم المُدرجة في السوقين الماليين، وتداولها بسهولة تامة، ومن دون أي تعقيدات.

كما ستدعم البنية التحتية المشتركة بين البلدين إمكانية التبادل وتحويل الأوراق المالية بين دولتي الإمارات وكازاخستان، ما يوفّر بيئة استثمارية أكثر كفاءة وسهولة للجهات المُصدرة والمستثمرين على حدٍ سواء. وتهدف الشراكة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعزيز السيولة، ودعم التكامل بين أسواق رأس المال في كل من دولة الإمارات وآسيا الوسطى، ومن خلال دعم عمليات الإدراج المزدوجة، وتبسيط إجراءات تسوية الأوراق المالية، ستمهد البورصتان لمشاركة أوسع من المستثمرين، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الوصول إلى رأس المال عبر السوقين.