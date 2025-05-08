مكتوم بن محمد: دبي تبني جسوراً مع العالم لتحقيق الأحلام وصناعة الفرص

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس مجلس مؤسسة «كوني آند هوغينتوبلر» العالمية، كارل هوفستيتر، في مكتب سموّه بدبي.

واطلع سموّه، خلال اللقاء، على مجمل أعمال المؤسسة السويسرية العملاقة، ونشاطها المميّز في مجال الاستثمارات الاستراتيجية، لاسيما ضمن قطاع الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة، علاوة على اهتمام المؤسسة الكبير بمجالات العمل الإنساني والمبادرات الخيرية التي تركز المؤسسة خلالها على حماية البيئة، وتعزيز التفاهم الثقافي، ودعم الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وهي المجالات التي توليها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة اهتماماً بالغاً.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم كارل هوفستيتر، رئيس مجلس مؤسسة (كوني آند هوغينتوبلر) السويسرية، التي تُعدّ من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع السفر والسياحة والعمل الإنساني».

وأضاف سموّه: «ناقشنا خلال اللقاء سُبل تعزيز الشراكة في مجالات تخدم أهدافنا المشتركة، والدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية في تعزيز التواصل العالمي، وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة في هذا المجال».

وتابع سموّه: «دبي لا تفتح الأبواب للاستثمار فحسب، بل تبني جسوراً مع العالم لتحقيق الأحلام، وصناعة الفرص، وترسيخ أثر إيجابي في المشهد العالمي».

وتم خلال اللقاء التطرّق إلى حرص دولة الإمارات على تهيئة البيئة الداعمة للأعمال عبر توفير المقومات التي تكفل للمؤسسات والشركات على تنوع تخصصاتها وضمن مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع السفر والسياحة، فرص التطور والنجاح، خصوصاً على صعيد البنية التحتية القوية والأطر التنظيمية التي تتمتع بقدر كبير من المرونة، بما يكفل لها سرعة التجاوب مع المتغيّرات العالمية، ما يجعل الإمارات مركز جذب للكفاءات والمواهب الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارات الساعية إلى النمو والازدهار.

واستعرض النقاش أثر الدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية بقطاعات السفر والسياحة والخدمات، في تعزيز التواصل العالمي، وتسهيل عمليات السفر وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة ذات صلة، وما تفتحه من آفاق للتوسّع في الأسواق الناشئة التي تحفل بها المنطقة، في ضوء نهج الإمارة في بناء الشراكات الفاعلة مع أهم وأكبر المؤسسات العالمية ومساعيها نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية «D33»، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للأعمال والترفيه بحلول عام 2033.

يُذكر أن مؤسسة «كوني آند هوغينتوبلر» تأسست عام 1957 ومقرها مدينة ستانس في سويسرا، وهي تدعم استقرار الشركات الناشئة عن مجموعة «كوني ترافيل هولدينغ»، وتُعدّ المؤسسة مساهماً رئيساً في «VFS Global»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تعهيد خدمات التأشيرات والخدمات التقنية، ومجموعة «Hotelbeds»، كما تمتلك شركتيّ «Kuoni Travel Holding Ltd» و«Kuoni Travel IP Ltd».

حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.