«تدرا» تبحث التعاون في تطوير «بيئة أسماء النطاقات»

استقبلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» بمقرها في دبي، وفداً من رابطة نطاقات المستوى الأعلى لآسيا والمحيط الهادئ (APTLD)، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة أسماء النطاقات الوطنية، وذكرت الهيئة، في بيان، أنه تم خلال اللقاء الإعراب عن تطلعات الرابطة لتعزيز التنسيق معها في عدد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير بيئة أسماء النطاقات، ورفع كفاءة البنية الرقمية المرتبطة بها على مستوى المنطقة، مع التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على النمو المستمر في نطاق «.ae»، ودوره الريادي إقليمياً، إلى جانب المبادرات المبتكرة التي أطلقتها «تدرا».