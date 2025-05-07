وكالات سفر: 50% زيادة في أسعار تذاكر الطيران إلى لبنان

سجّلت أسعار تذاكر الطيران للرحلات المتجهة من دولة الإمارات إلى لبنان ارتفاعاً كبيراً بنسب راوحت بين 40 إلى 50% للحجوزات الأخيرة التي تتم قبل موعد الرحلة بساعات، وذلك عقب إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، وفقاً لوكالات سفر.

وأكد مديران في وكالات سفر لـ"الإمارات اليوم"، أن قرار رفع قيود السفر انعكس بشكل مباشر على حركة الحجوزات، إذ بدأت الشركات بتلقي استفسارات وطلبات مكثفة، ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار التذاكر نتيجة زيادة الطلب وارتفاع معدل إشغال الرحلات المقررة خلال الأيام المقبلة.

وقال المدير العام لـ"شركة العوضي للسفريات"، أمين العوضي: شهدت أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للحجوزات التي تتم قبل موعد السفر بساعات زيادات بلغت نحو 40%، مشيراً إلى أسعار التذاكر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى بعد صدور القرار، خصوصاً على الرحلات المباشرة من دولة الإمارات.

وذكر العوضي أن الزيادة في الأسعار تعكس حجم الطلب الكبير على لبنان، ما قد يدفع أسعار التذاكر إلى مستويات أعلى، لافتين إلى أن شركات الطيران قد تلجأ إلى زيادة سعتها المقعدية لاستيعاب الطلب الكبير المتوقع خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "دبي لينك"، الدكتور هيثم الحاج علي، "سجّلنا زيادة كبيرة في أسعار التذاكر إلى لبنان، تجاوزت في بعض الحالات نسبة 50% مقارنة بخصوص الحجوزات الأخيرة"، مشيراً إلى أن الزيادات تتعلق بالرحلات التي تغادر اليوم أو غداً.

ولفت إلى أن نسبة من المسافرين حجزوا تذاكرهم على وجه السرعة، ما خلق ضغطاً على الأسعار"، مضيفاً: " نتوقع أن تستمر الأسعار في مستوياتها المرتفعة خلال الأيام المقبلة، وربما ترتفع أكثر مع اقتراب موسم العطلات".