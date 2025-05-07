تحديث من "طيران الإمارات" بخصوص رحلاتها إلى باكستان

قالت شركة طيران الإمارات إنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي والمطارات في شمال باكستان، تم إلغاء بعض الرحلات إلى/من باكستان، مشيرة إلى أنه لن يُسمح للمسافرين الذين لديهم حجوزات للاتصال عبر لاهور، سيالكوت، إسلام آباد وبيشاور بالسفر حتى إشعار آخر.

وذكرت على موقعها الشكبي، يُطلب من المسافرين على الرحلات المُلغاة عدم التوجه إلى المطار.

وأكدت أن الرحلات إلى/من كراتشي لم تتأثر، وستُشغل حسب الجدول المقرر.

وأضافت: يُرجى من العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكلاء الحجز لترتيب خيارات سفر بديلة، أو التواصل مباشرة إذا تم الحجز عن طريق طيران الإمارات.

وقالت: نعتذر عن أي إزعاج قد تسببه هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا. كما يُنصح العملاء بالتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة "إدارة الحجز" لضمان تلقي آخر التحديثات حول رحلاتهم.

وأوضحت الناقلة إنها تواصل متابعة الوضع عن كثب وتتواصل مع الجهات المختصة لمتابعة التطورات.