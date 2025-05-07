بيان من شركة "فلاي دبي" بخصوص رحلاتها إلى باكستان

قال متحدث باسم فلاي دبي إن الناقلة تشغل رحلاتها إلى كراتشي وملتان في 7 مايو وفق جدولها المحدد، كما استأنفت الناقلة رحلاتها إلى فيصل آباد ولاهور وسيالكوت .

وتابع المتحدث: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونُعدّل جداول رحلاتنا وفقًا لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا. نعتذر عن أي إزعاج قد يطرأ على جداول سفر ركابنا".

وأضاف: "ننصح عملاءنا الكرام بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 ، أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل سفرهم المعني للاستفسار عن خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. كما ننصح المسافرين أيضًا

بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة "إدارة الحجز" والتحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم".