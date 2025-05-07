«مانولايف» تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «مانولايف» افتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثّل توسعاً كبيراً في أعمالها العالمية في مجال تأمين الأفراد من أصحاب الثروات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المقر الجديد يُرسّخ مكانة «مانولايف» كأول شركة تأمين دولية لأصحاب الثروات في مركز دبي المالي العالمي، حاصلة على ترخيص من الفئة الرابعة، بما يُمكنها من تقديم الاستشارات، وترتيب عقود التأمين على الحياة المخصصة لتلبية الاحتياجات المتنامية للثروات والتأمين في منطقة الشرق الأوسط.

وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام «مانولايف» تجاه قطاعَي أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية سريعة النمو، عبر تزويد العملاء بحلول تأمين على الحياة تُعدّ الأفضل ضمن فئتها في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسرنا أن نرحب بانضمام شركة (مانولايف) إلى مركز دبي المالي العالمي، حيث يؤكد قرارها بتأسيس مقرها الجديد في المركز، مكانتنا مركزاً وحيداً للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، ما يوفر ميزة استراتيجية لا مثيل لها لشركات التأمين العالمية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة».

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «مانولايف غلوبال هاي نت ورث»، جين وونغ: «تُعدّ منطقة الشرق الأوسط جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو العالمي لدينا، ولا يقتصر دور مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي على تعزيز حضورنا وقدراتنا فحسب، بل يربطنا بشبكة فاعلة من مديري الثروات والمكاتب العائلية والمبتكرين، وسيمثّل أيضاً بوابة لتزويد عملائنا من الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية بمنتجات مبتكرة وتجارب شخصية تلبي احتياجاتهم».

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح «دبي المالي العالمي»، المركز العالمي للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، وفي نهاية عام 2024، بلغ عدد عملاء المركز 125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين.