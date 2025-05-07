بدء التسجيل لمزاد شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثاني لعام 2025، لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، الذي سيستمر حتى 13 يونيو 2025.

وتُتيح شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة، للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق أن الكهرباء التي تستهلكها ناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة، ومساعدة الشركات والأفراد على الإسهام في خفض الانبعاثات، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها المسجِّل الوحيد، ومُشغِّل المزاد، وتُعدّ شهادات الطاقة النظيفة، شهادات رقمية قابلة للتداول، تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-REC».